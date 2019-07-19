قال الإعلامي مصطفى بكري، إن مصر قدمت نموجا حضاريا أبهر العالم، خلال تنظيم منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية، مشيرا إلى أن هذا نجاح كبير للدولة المصرية.

وأضاف، خلال حلقة، اليوم، من برنامج "حقائق وأسرار"، عبر شاشة "صدى البلد": "مصر قدمت بطولة كبيرة على مستوى التنظيم، ولم يحدث فيها حادث تقصير واحد حتى الآن، والشرطة المصرية كان نموذجا يحتذى في التعامل مع الجماهير".

كما أشاد "بكري"، بالعلاقات التاريخية التي تجمع مصر والجزائر، مستنكرا، التطاول على منتخبها، وذلك قبل خوض غمار المباراة النهائية ضد المنتخب السنغالي، حيث تطرق إلى دورها في الفترة التي أعقبت هزيمة 1967 حتى نصر أكتوبر 1973.