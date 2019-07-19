حمدي الخولي رئيسا لنقابة المهندسين في البحيرة

أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات، برئاسة المهندس أحمد السيد، أمين الصندوق المساعد للنقابة العامة للمهندسين نتيجة الانتخابات على منصب رئيس نقابة المهندسين بالبحيرة، حيث كان إجمالي عدد المشاركين في الانتخابات 1252 ناخبًا، والأصوات الصحيحة 1233، والباطلة 19.

وحصل المهندس حمدي الخولي على 664 صوتًا انتخابيًا، بينما حصل المهندس أشرف وجيه على 569 صوتًا انتخابيًا، وسيتم تقديم أوراق العملية الانتخابية والمحضر الخاص بالنتيجة للمهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين؛ لاتخاذ ما يلزم بهذا الشأن.

وبدأ الاقتراع في العاشرة من صباح اليوم، لاختيار رئيس نقابة المهندسين الفرعية في البحيرة، خلفًا للمهندس عادل رزق، الذي وافته المنية في أبريل الماضي، وأجريت الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، برئاسة المستشار عبدالرؤوف الخويسكي، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية.

وكان المشهد الأول في الانتخابات هو تعانق المرشحان حمدي الخولي وأشرف وجيه، وفور وصولهما لمقر الانتخابات، مؤكدان أن تنافسهما من أجل خدمة المهندسين، فيما كان المشهد الأخير للانتخابات هو سجود المهندس حمدي السيد الخولي، سجدة شكر لله بعد إعلان فوزه، ثم توجه لتحيه مؤيديه الذين احتشدوا أمام باب النقابة، هاتفين باسمه.

وفي أول تصريح له عقب إعلان فوزه، قال الخولي، إنه يشكر كل المهندسين الذين شاركوا في الانتخابات مؤكدا أنه سيبذل قصارى جهده لتحقيق آمال مهندسي البحيرة، مشددًا على أنه سيقف على مسافة واحدة من كل مهندسي المحافظة.