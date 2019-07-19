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أمم أفريقيا 2019.. وداعا أجمل البطولات

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مصطفى قمر يطرح بوستر ألبومه الجديد

مصطفى قمر يطرح بوستر ألبومه الجديد

مشروع قانون في الكونجرس لفرض عقوبات على تركيا 

مشروع قانون في الكونجرس لفرض عقوبات على تركيا 

لأول مرة.. زراعة السمسم والكمون ومحاصيل طبية وعطرية بالوادي الجديد

لأول مرة.. زراعة السمسم والكمون ومحاصيل طبية وعطرية بالوادي الجديد

في جولة تفقدية.. محافظ الجيزة يوجه بالتصدى لمخالفات هضبة الأهرام

في جولة تفقدية.. محافظ الجيزة يوجه بالتصدى لمخالفات هضبة الأهرام

جامعة القاهرة: منحة 100% للخمسين الأوائل على الثانوية العامة

جامعة القاهرة: منحة 100% للخمسين الأوائل على الثانوية العامة

ناصر ومانديلا.. نقطة تحول في مسيرة تحرر أفريقيا: مصر القبلة الأولى

ناصر ومانديلا.. نقطة تحول في مسيرة تحرر أفريقيا: مصر القبلة الأولى

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"النهائي بيجي برزقه".. بائعو الأعلام: بنشجع أكل العيش

بـ"تيشيرت" مصر.. محمد ووليد يشجعان محاربو الصحراء: يارب الجزائر تكسب

بـ"تيشيرت" مصر.. محمد ووليد يشجعان محاربو الصحراء: يارب الجزائر تكسب

حكاية 3 زيارات أجراها مانديلا لمصر.. أحدها قطعها سيرا من جنوب أفريقيا

حكاية 3 زيارات أجراها مانديلا لمصر.. أحدها قطعها سيرا من جنوب أفريقيا

الأهلي وصلاح والإسكندرية يتصدرون هاشتاج "بتحب إيه في مصر"

الأهلي وصلاح والإسكندرية يتصدرون هاشتاج "بتحب إيه في مصر"

مخرج "صوتك لـ7000 سنة حضارة": قدمنا صورة رائعة رغم خروج منتخبنا من البطولة

مخرج "صوتك لـ7000 سنة حضارة": قدمنا صورة رائعة رغم خروج منتخبنا من البطولة

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