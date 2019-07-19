تعرض راكب مصري وزوجته مغربية الجنسية للإيقاف على متن الطائرة الرومانية، فضلا عن الضرب المبرح من قبل رجال الأمن، داخل الطائرة الموجودة بمطار بوخارست الناقلة للرحلة رقم "RO0101" إلى القاهرة، وفقًا للفيديوهات التي تداولها عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

شاهدة على واقعة المصري المعتدى عليه في بوخارست تروي تفاصيل الحادث

بدأت القصة حينما نشر حساب لسيدة تدعى فيوريكا حجاج، على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، الأربعاء الماضي، مقطع فيديو يظهر فيه عدد من ركاب طائرة يدافعون عن أسرة مصرية تعرض فيها الأب للضرب المبرح، على يد الشرطة الرومانية، مستنكرين ما يحدث من الجهات الأمنية.

وكتبت فيوريكا، عبر صفحتها تفاصيل الواقعة كونها كانت على متن الطائرة المتجهة إلى القاهرة، قائلة إن الرحلة الخاصة بها ضمت 3 رحلات مختلفة كان عليهم المرور من أجل الفحص الأمني عبر جهاز واحد في قاعة صغيرة ما جعل الأمر صعبا للجميع خصوصًا على الأطفال، واصفة الموقف بالسخافة والكوميديا.

بالفيديو.. ركاب طائرة يدافعون عن أسرة مصرية تعدى عليها الأمن الروماني

وعقب ساعات مما نشر "فيوريكا" للفيديو، نشر يوسف عبدالقادر، باحث في المركز الأوروبي لدارسات مكافحة الإرهاب، ورئيس منظمة محبي مصر في بلجيكا، مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك يوضح تعرُض مصري للضرب المبرح داخل إحدى الطائرات المتجهه من باريس إلى القاهرة، عبر مطار بوخاريست، على يد الشرطة الرومانية، بسبب حقيبة زوجته المغربية، وسط بكاء وصراخ نجله.

وعلق "عبدالقادر" على الفيديو: "مصري يتعرض هو وأسرته للعنصرية من مضيفة طيران الخطوط الرومانية، ويتم إخراجهم من الطائرة بطريقة مهينه جدًا لأنهم لا يتحدثون الإنجليزية، رغم تنفيذهم أوامر الكابتن بتغيير المقعد بجوار باب الطوارئ".

بعد الاعتداء على مصري.. نائب رئيس الجالية في رومانيا: نتواصل مع شركة الطيران

وبعد انتشار الواقعة، تواصلت "الوطن" مع عبدالله مباشر نائب رئيس الجالية المصرية في رومانيا، الذي قال إنه فور إبلاغه بالواقعة تواصل مع وزارة الهجرة والسفير المصري في رومانيا؛ لاتخاذ اللازم لرد حق المواطن المصري، مصيفا أنه يجرى التواصل حاليًا مع شركة الطيران الرومانية التي حدثت الواقعة على أحد الطائرات التابعة لها، لتبدأ السفارة بعدها التدخل كجهة رسمية بعد سماع شهادة المصري المعتدى عليه، وعلى أسرته والحصول على توكيل منه بذلك.

"حوار تحول إلى شجار".. الهجرة تكشف تفاصيل الاعتداء على مصري بطائرة رومانية

فيما أصدرت وزارة الهجرة، بيانا رسميا، قالت فيه إنها تلقت عبر وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد مصورة تظهر التعامل بقوة مع راكب مصري على متن الخطوط الرومانية، وعلى الفور تواصلت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج مع السفير صلاح عبد المقصود سفر مصر في رومانيا، حيث أكد أن الموقف حدث داخل الطائرة ببوخارست محطة الترانزيت لرحلة الراكب المصري وزوجته المغربية الجنسية الذين كانوا يستقلون طائرة الخطوط الرومانية في طريقهم من فرنسا إلى القاهرة.

وزيرة الهجرة تطمئن على المصري المعتدى عليه في مطار بوخارست

كما تواصلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مع المواطن المصري "ح.س"، الذي تعرض للإيقاف على متن الطائرة الرومانية، واطمأنت عليه وعلى أسرته، مؤكدة استمرار متابعة التحقيقات الجارية من قبل السلطات الرومانية من خلال وزارة الخارجية، عبر سفارة مصر في رومانيا؛ للوقوف على كل التفاصيل وملابسات الموقف.

كلابشات وغيبوبة سكر.. المصري المعتدى عليه يروي تفاصيل ليلة سيئة في مطار بوخارست

القصة الكاملة للواقعة رواها المصري المعتدي عليه، خلال حديثه مع "الوطن"، قائلا: "ما تعرضت له هو عنصرية وتعامل غير إنساني"، لافتا إلى أن الأمر بدأ بسبب حوار مع المضيفة حول شنطة زوجته التي تتواجد بجوار الباب المخصص للنزول من الطائرة، ليتحول ذلك الحوار فيما بعد لشجار كبير استدعى على آثره الأمن.

استدعاء الأمن جاء من أجل إجبار الأسرة بالكامل للنزول من الطائرة، وسط رفض العديد من الركاب الأمر، لكن في نهاية ترك المصري المعتدى عليه مكانه في نفس التوقيت الذي تعرضت زوجته للإغماء نتيجة غيبوبة سكر.

تفاصيل كثيرة عاشها المصري المعتدى عليه، انتهت بعودته إلى شرم الشيخ، بعد اتصالات مع المسؤولين بالسفارات المصرية والمغربية والفرنسية.