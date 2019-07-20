وفاة حسني مبارك ورياض محرز.. أبرز تريندات "جوجل"

تقدم "الوطن" لقرائها خدمة تتضمن أبرز ما يبحث عنه المصريون، عبر محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات الماضية، وجاءت كالتالي:

وفاة حسني مبارك

نفى فريد الديب، محامي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ما أثير حول وفاته، مؤكدًا أنه كان يحدثه منذ قليل، وأنه يتمتع بصحة جيدة.

وأضاف "الديب" في تصريح لـ"الوطن"، أنه لا يعلم مصدر تلك الشائعات التي أصبحت تتردد كثيرًا خلال الفترة الأخيرة ولا يعرف ما الفائدة منها، مؤكدًا أنه لو حدث أي شيء للرئيس مبارك سيكون أول من يعلم وسيعلن ذلك.

فريد الديب ينفي لـ"الوطن" وفاة مبارك: يمارس حياته بشكل طبيعي

رياض محرز

صراع طويل على مدار الموسم بين نجم الجزائر رياض محرز، ونجم السنغال ساديو ماني، على الأراض الإنجليزية حسمه نجم "محاربي الصحراء" بالفوز بالدوري الإنجليزي رفقة فريقه مانشيستر سيتي على حساب ليفربول الذي يلعب به نجم أسود التيرانجا.

محرز وماني.. صراع البريميرليج يصل لنهائي أفريقيا: مين يكسب؟

مهمة أبولو 11

يحتفل العالم، اليوم الجمعة، بالذكرى الخمسين للهبوط على سطح القمر، في مهمة أبولو 11، والتي نجح خلالها العالم نيل آرمسترونج في الهبوط على سطح القمر، في 19 يوليو 1969، ويسجل كلمات خلدها التاريخ "إنها خطوة صغيرة للإنسان.. لكنها قفزة عظيمة للبشرية".

"قفزة عظيمة للبشرية".. 50 عاما على نجاح رحلة أبولو 11 إلى سطح القمر