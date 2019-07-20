علق الإعلامي عمرو أديب على واقعة إحراج المطرب محمود العسيلي لواحد من جمهوره، طلب التصوير معه في إحدى الحفلات الغنائية.

وقال أديب، خلال تقديمه حلقة الجمعة من برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر": "أنا عاوزكم تبقوا حنينين شوية على الفنانين المصريين، لأننا بقينا لما نتخانق مع أي فنان أو لاعيب كورة أو مثقف بنخلص عليه"، متسائلًا: "هو ليه معدش فيه رحمة".

وأوضح أن رد العسيلي كان جافًا، مضيفًا: "أنا كبني آدم ممكن أغلط وممكن أعمل حاجة متعجبكش قوي، بس دي متكونش نهايتي وتكون الغلطة الأولى والأخيرة في حياتي".

وتابع: "على فكرة أنا مش من ضمن شغلي إني أتصور معاك لو عايز الحق يعني، وأنا شغلتي مطرب أطلع أغني وكون أنك طلعت على المسرح وعايز تتصور معايا، يبقى لو اتصورت معاك يبقى لازم اتصور مع المسرح كله".

والتمس أديب العذر للعسيلي، مؤكدًا أنه كان تحت ضغط على المسرح وأيضًا أنه بشر يخطئ ويصيب.