توجه الإعلامي عمرو أديب، بالشكر، لكل المصريين، على إنجاح تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي انتهت قبل قليل بتتويج المنتخب الجزائري باللقب، بعد الفوز على الستغال بهدف نظيف.

وقال أديب، خلال حلقة اليوم، من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "كل المصريين كانوا عباقرة وعظماء، اليوم تستطيع أن تجلس وتكون فخورًا وترفع رأسك لأنك مصري، لم نحصل على الكأس لكن حصلنا على احترام العالم".

وأضاف: "كل شيء كان رائعًا، والختام كان عظيمًا، والوضع كان آمنًا، مصر كلها أجادت وعملت إنجازًا عظيمًا، ولا يجب أن نختزل كل ما حدث في 11 لاعبًا".

وواصل: "ما حدث كان عظيمًا ومحترمًا، وأنا لم أكن أتوقع أن نحقق هذا النجاح".