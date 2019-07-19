أخبار متفوتكش.. استمرار انخفاض درجات الحرارة ومغادرة أول فوج من الحجاج

تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ 24 ساعة الماضية:

"مدبولى" لـ"المحافظين": عليكم توفير السلع والخدمات للمواطنين فى عيد الأضحى

وجَّه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، مجلس المحافظين بالإسراع فى تنفيذ قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، مطالباً إياهم بالمتابعة المستمرة لتلك الإجراءات.

"التعليم": امتحانات طلاب أولى ثانوي المتخلفين "OPEN BOOK"

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة أبلغت المديريات بالإجراءات الخاصة بالامتحان الورقي للفرصة الثانية، المقرر عقده لطلاب الصف الأول الثانوي، بدءا من 21 يوليو حتى 4 أغسطس 2019، مؤكدة ضرورة أداء الطلاب الامتحان لمن لديهم فرصة ثانية إلزامية، والتأكيد على عدم انتظار نتيجة الشكوى المقدمة من قبل الطلاب الذين أدوا الامتحان في مايو 2019.

إصابة 3 أشخاص وإلغاء رحلة لطائرة "بوينج 747" في روسيا

قالت وزارة الطوارئ الروسية، إن طائرة ركاب من طراز "بوينج 747" تابعة لشركة طيران "نورث ويند"، ألغت رحلة مقررة من مطار "شيريميتيفو" بموسكو باتجاه يريفان، كانت مقررة لـ187 راكبا، وفقا لـ"سبوتنيك".

ننشر كلمات أغنية عمرو دياب الجديدة "بحبه"

يستعد الفنان عمرو دياب لطرح أغنية "بحبه"، إحدى أغاني ألبومه الجديد "أنا غير"، خلال الأيام المقبلة.

استمرار الانخفاض التدريجي بدرجات الحرارة.. وتحذير مهم للمصطافين

شهدت حالة الطقس اليوم انخفاضًا في درجات الحرارة، فبعد أن وصلت درجة الحرارة أمس في القاهرة لـ 42 درجة مئوية تراجعت اليوم وانخفضت لـ 37 درجة مئوية فقط، حسبما أكد الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية على قناة "الأولى" الفضائية.

كيلو الليمون بـ 5 جنيهات فى الإسكندرية

«الليمون بيرخص».. عبارة تتردد على ألسنة باعة الخضراوات فى أسواق الإسكندرية، حيث فوجئ الزبائن بوضع أسعار تتراوح بين 5 و10 جنيهات على «مشنات» الليمون، فظن بعضهم أنها حيلة لجذبهم للشراء، وأن السعر خاص بوزن «ربع» الكيلو فقط، حتى تأكدوا بأن سعر كيلو الليمون انخفض من 100 جنيه قبل شهرين إلى أقل من 10 جنيهات.

المتحدث العسكري: ننفذ 312 مشروعا بتكلفة 195 مليارا في سيناء

علق العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث الرسمي للقوات المسلحة المصرية، على إحباط هجوم انتحاري على أحد الارتكازات الأمنية بجوار موقف السيارات بمدينة الشيخ زويد، بشمال سيناء ومقتل منفذ الهجوم، قائلًا "محاولة فاشلة ويائسة لتشويه النجاحات التى حققتها القوات المسلحة والشرطة المصرية فى شمال سيناء".

قبل بدء تنسيق المرحلة الأولى.. قواعد القبول الجغرافي والإقليمي لطلاب الثانوية

ينطلق تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2019، يوم الأحد المقبل الموافق 21 يوليو، ويستمر حتى الخميس 25 يوليو الجاري.

المتحدث العسكري عن انتحاري الشيخ زويد: محاولة فاشلة لتشويه النجاحات بسيناء

علق العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث الرسمي للقوات المسلحة المصرية، على إحباط هجوم انتحاري على أحد الارتكازات الأمنية بجوار موقف السيارات بمدينة الشيخ زويد، بشمال سيناء ومقتل منفذ الهجوم، حيث ذكر أن الواقعة تعد محاولة يائسة وفاشلة الغرض منها تشوية النجاحات التي وصلت لها القوات المسلحة والدولة المصرية في شبة جزيرة سيناء سواء من حيث فرض السيطرة التامة على المنطقة أو إعادة الحياة إلى طبيعتها فضلًا عن الهدوء والاستقرار في كافة أنحاء شمال سيناء.

الثلاثاء المقبل إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الثلاثاء الموافق 23 من يوليو عام 2019، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.

أول أفواج الحجاج يغادر مطار القاهرة إلى السعودية لأداء الفريضة.. ورئيس البعثة: سنتابعهم لحظياً لإزالة أى عقبات

أثنى وزير الرى، رئيس بعثة الحج، على جهود الدولة فى تنظيم موسم الحج وتوفير كل سبل الراحة إلى الحجاج، مؤكداً أن البعثة ستكون فى خدمتهم حتى يعودوا إلى أرض الوطن سالمين.

بالصور.. السيسي ورئيس الجزائر يبحثان القضايا الإقليمية والتعاون بين البلدين

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، عبد القادر بن صالح، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية.

"صبحي" يطلب أعلى راتب شهري في الأهلي مقابل رفضه للزمالك.. ويتمسك بتجاوز "الشحات"

كشف مصدر بالأهلي لـ"الوطن"، عن طلب رمضان صبحى الحصول على أعلى قيمة تعاقد بالفريق الأحمر بعد تجديد إعارته لمدة موسم جديد مع المارد الأحمر، موضحاً أن اللاعب يرى أنه ضحى كثيراً من أجل النادى، وتنازل عن جزء كبير من مستحقاته خلال الـ6 أشهر مدة الإعارة الأولى له، إلى جانب الدور الكبير الذى قام به برفقة وكيله للضغط على هيدرسفيلد الإنجليزى لرفض الانتقال للزمالك رغم وجود عرض أقوى من الناحية المالية.