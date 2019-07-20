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أمم أفريقيا 2019.. وداعا أجمل البطولات

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القوات المسلحة تعلن قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين

القوات المسلحة تعلن قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين

صندوق التنمية المحلية يعتمد 15 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة

صندوق التنمية المحلية يعتمد 15 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة

رئيس "الشرطة" يشكر وزير الداخلية لدعمه المتواصل للأكاديمية

رئيس "الشرطة" يشكر وزير الداخلية لدعمه المتواصل للأكاديمية

بالصور.. رئيس أكاديمية الشرطة يهدي السيسي مجسما لمبنى وزارة الداخلية

بالصور.. رئيس أكاديمية الشرطة يهدي السيسي مجسما لمبنى وزارة الداخلية

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تسيير 7 رحلات للمدينة المنورة لنقل 1640 حاجا اليوم

بالصور.. السيسي يحيي أهالي طلاب كلية الشرطة من داخل سيارته

بالصور.. السيسي يحيي أهالي طلاب كلية الشرطة من داخل سيارته

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بعد واقعة الطائرة الرومانية.. شروط الجلوس بمقاعد الطوارئ

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