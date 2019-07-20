قال اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، إن التعليم والتدريب سبيلا الارتقاء بالأداء وتنمية القدرات لخريجي الشرطة؛ لتنفيذ التكليفات ومواجهة التحديات.

وأضاف وزير الداخلية، خلال كلمته أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أثناء تخريج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة، أن منظومة التطوير الأمني بالوزارة اعتمدت على تطوير مفهوم تطوير التخصص الوظيفي، وفقا لمعايير محددة تتصف مع الموصفات القياسية التي تتناسب مع الرسالة الأمنية.

وتابع وزير الداخلية: "إذا كان المستقبل يفرض علينا العمل الجاد لمواجهة احتمالاته فإننا ندرك أنه لا مجال لتبديد الجهد والطاقة، ويجب الاستفادة من الدعم الذي تقدمه الدولة لهيئة الشرطة لاستمرار في إنجاز برامج التطوير والتحديث في شتى مجالات العمل الأمني".

وأكد أن وزارة الداخلية حرصت على الأخذ بأحدث آليات وتقنيات العصر لتأسيس منظومة أمنية متطورة، تكاملت فيها مقومات البنية التحتية، وتطوير المنشآت الشرطية وترسيخ الالتزام بالقانون وتحقيق المزيد من التلاحم مع المواطنين، والحرص على التواجد الشرطي الفعال بالشارع المصري، وتيسير الخدمات الأمنية الجماهيرية وتكريس الدور الاجتماعي للشرطة.