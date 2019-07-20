ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، سلاحًا ناريًا وذخائر دون ترخيص، كما حررت 940 مخالفة وجنحة مرورية، ونفذت 487 حكمًا في مجال تنفيذ الأحكام، في حملة أمنية بمراكز المحافظة، وفقا لبيان أمني، صباح اليوم.

كما تمكنت الحملة، تحت إشراف اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، من ضبط 64 قضية تموينية متنوعة، و63 قضية متنوعة في مجال ضبط الأسواق، ومتهمين هاربين مطلوب ضبطهما وإحضارهما في قضايا جنائية، وقضية سلاح أبيض، وقضية اتجار بالمخدرات، وتنفيذ 207 قرارات إزالة وأحكام قضائية وقرارات تمكين في مجال إزالة التعديات.