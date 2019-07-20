تطرح وزارة الإسكان، وحدات فاخرة في العاصمة الإدارية الجديدة للمرة الثانية، وذلك في الحي السكني الثالث "كابيتال ريزدانس"، وهي 504 وحدات، جرى مد فترة حجزها أسبوعًا جديدًا، بينما شمل الطرح الأول أكثر من 2000 وحدة.

وأوضحت وزارة الإسكان، في بيان أصدرته اليوم، الخريطة العقارية لوحدات العاصمة الإدارية الجديدة، والجدول الزمني لتنفيذها.

وتنوعت المشروعات بين الحي السكني الثالث والتي تنفذه وزارة الإسكان، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها منتصف العام المقبل 2020، كما يلي: 23 ألفًا و412 وحدة سكنية شاملة 952 فيلا، و2050 وحدة إسكان مختلط، بالحي الثالث "كابيتالريزيدانس"، وتبلغ مساحته ألف فدان، وينقسم إلى 8 مجاورات تشمل مناطق فيلات، إلى جانب مباني الخدمات المختلفة.

ويتميز حي جارن سيتي بتصميم معماري يحاكي وسط القاهرة، من حيث عراقة واجهات العمارات وتقسيم الميادين، وتعمل هيئة المجتمعات العمرانية على تنفيذ نحو 15 ألف وحدة و230 فيلا بالحي الخامس "جاردن سيتي الجديدة"، وتبلغ مساحته ألف فدان، ومن المقرر أنَّ يضم 23 ألف وحدة سكنية تتكون من شقق سكنية وفيلات متصلة وشبه متصلة ومنفصلة، وعدد من الوحدات الفاخرة، بالإضافة إلى منطقة للأبراج السكنية مع استخدام مختلط بالأدوار السفلية، بها 2000 وحدة سكنية وفندقين.