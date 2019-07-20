لقي طالب مصرعه غرقا داخل نهر النيل، وانتشل الأهالي اثنين آخرين من أقاربه مصابين بـ"تشنج عصبي" أثناء استحمامهم، أمام قرية المطاهرة القبلية بمركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا، هربا من حرارة الجو.

كان اللواء مجدي عامر، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بتمكن شرطة الإنقاذ النهري، بالتعاون مع الأهالي من انتشال جثة "شريف.م" 16 عامًا، طالب بالمرحلة الإعدادية، ومقيم بقرية شرارة بمركز أبو قرقاص، عقب غرقه في نهر النيل، أثناء استحمامه مع 2 آخرين من أقاربه أمام قرية المطاهرة القبلية، هربًا من حرارة الجو.

وأسفرت الواقعة عن مصرع الطالب في الحال، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام لتعرضهما لـ"تشنج عصبي" بعد ابتلاع كميات من المياه، وجرى نقل جثة الطالب الغريق إلى مشرحة مستشفى أبو قرقاص العام، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيق.