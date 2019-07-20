أعلن الموقع الرسمي للتنسيق انطلاق تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020، ويتم تسجيل الرغبات للقبول بالكليات والمعاهد عبر بوابة الحكومة المصرية.

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان لها، الحد الأدنى للشعبة العلمية 398 درجة بنسبة 97.07%، و389.5 درجة بنسبة 95% للشعبة الهندسية، و328 درجة بنسبة 80% للشعبة الأدبية.

وحدد موقع التنسيق، الكليات والمعاهد التي تقبل الطلاب من جميع الشعب العلمية والأدبية كالتالي:

مدة الدراسة بها عامين.. الكليات التكنولوجية التابعة لوزارة التعليم العالي

معاهد تقبل طلاب الشعب العلمية والأدبية

ويبدأ تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة بالجامعات، غدا.