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صور.. أبطال الألعاب الفردية بالغربية: نتمنى رفع راية مصر ببطولات دولية

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"بندر عباس".. ميناء شيدته بريطانيا لـ إيران قبل 4 قرون لتحتجز فيه ناقلة اليوم

صور.. طلاب كلية الشرطة يكتبون بأجسادهم "بالروح بالدم نفديك يا شعب مصر"

صور.. طلاب كلية الشرطة يكتبون بأجسادهم "بالروح بالدم نفديك يا شعب مصر"

القوات المسلحة تعلن 10 شروط لقبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين

القوات المسلحة تعلن 10 شروط لقبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين

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