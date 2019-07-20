فاروق جعفر وحمادة صدقي في عزاء شقيق حسام وإبراهيم حسن

حرص الكابتن فاروق جعفر، نجم الزمالك السابق، وحمادة صدقي، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، على تقديم واجب العزاء في محمد حسن، الشقيق الأكبر للتوأم حسام وإبراهيم حسن.

وبدأ عزاء محمد حسن، الشقيق الأكبر للتوأم حسام وإبراهيم حسن، المدير الفني ومدير الكرة بفريق سموحة السكندري، بمنطقة حلوان عقب صلاة المغرب.

وتوفي شقيق التوأم بعد صراع مع المرض، حيث دخل في "غيبوبة" تامة منذ أسبوع، وتم نقله إلى المستشفى وبعدها فارق الحياة.

وكان لـ"محمد" دور كبير في حياة "التوأم"، وبمثابة الأب الروحي لهما، وأول من شجعهما وساندهما في مشوارهما الكروي منذ الطفولة.