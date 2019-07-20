شارك أحمد سمير، لاعب الزمالك السابق، وخالد متولي، المدير الفني لنادي إنبي، وعبدالناصر محمد، مدير الكرة في إنبي، في عزاء محمد حسن، الشقيق الأكبر للتوأم حسام وإبراهيم حسن، المدير الفني ومدير الكرة بفريق سموحة السكندري.

وبدأ عزاء محمد حسن، الشقيق الأكبر للتوأم حسام وإبراهيم حسن، المدير الفني ومدير الكرة بفريق سموحة السكندري، بشارع محمد سيد أحمد بمنطقة حلوان، بعد صلاة المغرب.

وتوفي شقيق التوأم بعد صراع مع المرض، حيث دخل في "غيبوبة" تامة منذ أسبوع، وتم نقله إلى المستشفى وبعدها فارق الحياة.

وكان لـ"محمد" دور كبير في حياة "التوأم"، وبمثابة الأب الروحي لهما، وأول من شجعهما وساندهما في مشوارهما الكروي منذ الطفولة.