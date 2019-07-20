دخل الفنان رشوان توفيق، في نوبة من البكاء على الهواء حزنًا على رحيل زوجته، في أول تصريح تليفزيوني له، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن"، مع الإعلامي سيد علي، على قناة "الحدث اليوم"، حيث قال: "إنا لله وإنا اليه راجعون، ربنا يرحمها ويكرمها يا رب وينور قبرها".

وأضاف توفيق، أنه تزوج الراحلة وهي في عمر 17 عامًا، وعاشت معه في السراء والضراء وكافحت معه، وربت أولاده وشالت عنه كل حمول الدنيا، على حد قوله، حيث لم تشعره يومًا بأنه يمر بأزمة أو ضيق، "أكرمتني كثيرً، أكرمها الله ورفعها في أعلى الدرجات في الأولى والأخرة".

ووجه الفنان الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على الهواء، بعد أن أرسل له مندوب من الرئاسة للعزاء، مؤكدًا أن الراحلة كانت تُحب الرئيس السيسي بشكل كبير، لدرجة أنها أصرت رغم مرضها وتقاعدها على النزول في الانتخابات الرئاسية الماضية، على كرسي متحرك، من أجل التصويت للسيسي.

وكانت الراحلة وافتها المنية صباح الثلاثاء الماضي، بعد صراع مع المرض، وشيع جثمانها من مسجد السيدة نفيسة إلى مقابر العائلة، بحضور الأصدقاء والأقارب.