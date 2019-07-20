وصل مطار القاهرة الدولى مساء اليوم السبت، فضيلة الامام الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، عائدا من رحلة علاجية من ألمانيا وفرنسا، أجرى خلالها بعض الفحوصات الطبية المتعلقة بالعمود الفقري واستكمل العلاج الطبيعي الذي نصحه به الأطباء المعالجين.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة إن شيخ الأزهر وصل على رحلة مصر للطيران القادمة من باريس، وتم إنهاء إجراءات وصوله من استراحة كبار الزوار بالمطار، وكان في استقباله عددا من قيادات الأزهر الشريف.

يذكر أن شيخ الأزهر غادر إلى ألمانيا العام الماضي لإجراء عددا من الفحوصات الطبية المتعلقة بالعمود الفقري، وجاءت زيارته الحالية لاستكمال فترة العلاج بناء على نصيحة الأطباء المعالجين، كما أجرى فضيلته عملية جراحية بالعين.