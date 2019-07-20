أعلنت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، ضبط الإدارة العامة للرقابة والمتابعة بالشركة، 20 توصيلة مياه شرب "خلسة" داخل عزب وقرى الحجر بمركز إطسا جنوب محافظة الفيوم، واستخدام مياه الشرب في ري الأراضي الزراعية.

وقال اللواء هشام درة، رئيس الشركة، في بيان صحفي، مساء اليوم، إن الشركة تبذل قصارى جهدها من أجل ضبط المخالفين، والذين يعتدون على خطوط مياه الشرب، وسرقة مياه الشرب بدون وجه حق، واستخدام هذه المياه في الأغراض غير المخصصة لها، مثل ري الزراعات، مما يؤثر على انتظام وصول مياه الشرب وضعف ضغوطها بأطراف عزب ونجوع الحجر.

وأضاف أن الشركة لا تتوانى في اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال هؤلاء المخالفين، والذين يسرقون مياه الشرب بدون وجه حق، وأن الشركة عليها مسئولية تجاه كل مواطني المحافظة، في توفير مياه الشرب لكل القرى وبضغوط مناسبة وهذا حق أصيل لكل مواطن.

وأوضح رئيس مياه الفيوم، أن هذه الحملة مستمرة حتى يتم ضبط جميع المخالفين والمعتدين على خطوط مياه الشرب، والذين يستخدمون مياه الشرب في ري الزراعات ورشها في الشوارع.