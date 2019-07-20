عبرت السيدة راندا محمود، والدة الشهيد النقيب عمر القاضي، عن فخرها بنجلها الراحل، بمناسبة تكريمها من الرئيس السيسي اليوم، خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي" عبر شاشة "صدى البلد".

وقالت "راندا": "قاتل لآخر نفس وسط عساكره ومرضاش يخلي التكفيريين على الناس اللي كانت بتصلي، وقعد يدافع لآخر دقيقة بشجاعة وقلب جامد ولا كان بيجري زيهم، ربنا كان مثبته".

وأضافت: "عمر كان بارًا بي وبوالده، وكان دائمًا ما يقبل رأسي ويدي، كما كان يحافظ على صلواته، ولو كان التكفيريون يصلون لما فعلوا ما يفعلون".

وتابعت: "دمه مرحش هدر، هو وأخوه ضابط الشرطة فداء لمصر، كان دائمًا ما يدعي الله أن يرزقه بالشهادة، لم يخف أبدًا، وفي أي مشاركة له في العملية الشاملة عام 2018 أصيب بشظية، أفقدته نصف عقلة إصبعه، ثم شارك مرة أخرى في شهر مارس".

كما كشفت والدة الشهيد، ما دار بينها وبين الرئيس السيسي، أثناء تكريمها صباح اليوم: "قالي ربيتي راجل وبطل، انتي على راسي من فوق، لو عاوزة حاجة، قلتله شكرًا يا أفندم".

وأكدت والدة الشهيد، أنها حاولت إثناءه عن المشاركة في إجراءات التأمين، في عيد الفطر، لكنه رفض وأصر على المشاركة: "آخر حاجة كتبها، يا رب ارزقني بالشهادة المرة دي، كان قلبه جامد زيادة عن اللازم، وكان بيقولي مخفش منهم دول عاوزين يبوظوا البلد، وكان دايمًا يقولي يا أم الشهيد".

وكرم الرئيس عبدالفتاح السيسي والدة الشهيد النقيب عمر إبراهيم القاضي، قائد كمين البطل 14 في شمال سيناء، والذي استشهد مع أفراد كتيبته فجر أول أيام عيد الفطر المبارك، وقبل الرئيس رأس والدة الشهيد.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة، في مقر أكاديمية الشرطة، ورافقه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وعدد من وزراء الحكومة، والمستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق، والمشير محمد حسين طنطاوي.