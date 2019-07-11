تقرأ في عدد «الوطن»، الصادر غدا الجمعة، «السيسي» يوجه بالاستعداد للعام الدراسي وإدماج المتغيرات الحديثة في المناهج
وفي العناوين:
الرئيس يشهد أداء اليمين لرئيس المحكمة الدستورية الجديد.. ويمنح وسام الجمهورية للمستشار «جبالي»
وفي العدد تقرأ ملفا عن الإسكان بعنوان:
مصر تتفوق على الهند والصين
· «الجارديان» البريطانية: المدن الجديدة في الصحراء المصرية أكثر برامج العالم طموحا
· يوجد اليوم 22 مدينة جديدة مبنية.. وهيئة المجتمعات العمرانية تخطط لـ19 مدينة أخرى
وتقرأ في العدد أيضًا:
· والدة الشهيد عمر القاضي: ابني خد حقه قبل استشهاده بقتل وإصابة 8 إرهابيين.. وده اللي مصبرني على فراقه