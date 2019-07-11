عدد الوطن الصادر غدا الجمعة

تقرأ في عدد «الوطن»، الصادر غدا الجمعة، «السيسي» يوجه بالاستعداد للعام الدراسي وإدماج المتغيرات الحديثة في المناهج

وفي العناوين:

الرئيس يشهد أداء اليمين لرئيس المحكمة الدستورية الجديد.. ويمنح وسام الجمهورية للمستشار «جبالي»

وفي العدد تقرأ ملفا عن الإسكان بعنوان:

مصر تتفوق على الهند والصين

· «الجارديان» البريطانية: المدن الجديدة في الصحراء المصرية أكثر برامج العالم طموحا

· يوجد اليوم 22 مدينة جديدة مبنية.. وهيئة المجتمعات العمرانية تخطط لـ19 مدينة أخرى

وتقرأ في العدد أيضًا:

· والدة الشهيد عمر القاضي: ابني خد حقه قبل استشهاده بقتل وإصابة 8 إرهابيين.. وده اللي مصبرني على فراقه