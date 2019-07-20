أعلنت الخطوط الجوية الألمانية "لوفتهانزا"، أنها ستستأنف الرحلات من ميونيخ وفرانكفورت إلى القاهرة يوم غدٍ الأحد، وذلك حسبما نقلت "روسيا اليوم".

وكان الطيار سامح الحفني، رئيس الطيران المدني، كشف عن الأسباب وراء وقف كل من "الخطوط الجوية البريطانية" رحلاتها إلى القاهرة لمدة أسبوع، و"شركة الخطوط الجوية الألمانية Lufthansa (لوفتهانزا)" جميع رحلاتها الجوية إلى القاهرة.

وقال سامح الحفني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب، إنه في الواقع لا يوجد تفسير رسمي لأسباب هذه الإجراءات حتى الآن، وسيتم تحليل أي تفسير عن هاتين الواقعتين، وتوضيحه للرأي العام والرد عليه.

وطمأن المواطنين، بعدم وجود أي تخوفات أمنية، سواء داخل مطار القاهرة، أو في مصر بشكل عام، مشيرا إلى أن ملامح هذه القرارات ستتضح مع الوقت، لأنها حتى الآن غير معلومة: "شوية يقولوا أمنية، وشوية يقولوا لأسباب غير معلومة".