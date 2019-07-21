قالت وسائل إعلام بريطانية، إن وزير الخارجية جيريمي هانت، يعتزم تجميد الأصول الإيرانية، بعد احتجاز الناقلة البريطانية ستينا إمبيرو.

ودَعَت بريطانيا، الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى إعادة فرض عقوبات على إيران، بعد رفعها في 2016 عقب إبرام اتفاق بشأن برنامج إيران النووي.

وذكرت صحيفة "ديلي تليجراف" أنه من المتوقع أن يعلن هانت إجراءات دبلوماسية واقتصادية، اليوم الأحد، بما في ذلك احتمال تجميد أصول، ردا على الواقعة، كما أوضح في رسالته إلى مجلس الأمن، أن الناقلة التي ترفع العلم البريطاني واحتجزتها إيران، اقتربت منها قوات إيرانية عندما كانت في المياه العُمانية، وهذا العمل "يمثل تدخلا غير قانوني".

من جهتها، كتبت بعثة بريطانيا في الأمم المتحدة، في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي: "كانت السفينة تمارس حق العبور القانوني في مضيق دولي بما يكفله القانون الدولي، إذ يشترط القانون الدولي عدم عرقلة حق المرور، وبالتالي فإن الإجراء الإيراني يمثل تدخلا غير قانوني"، وبُعثت الرسالة إلى لأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

فيما حذر وزير الخارجية البريطاني من أن استيلاء إيران على ناقلة ترفع العلم البريطاني في الخليج، يحمل تداعيات أمنية "خطيرة للغاية"، مع ظهور لقطات تظهر "كوماندوز" يرتدون أقنعة على متن السفينة.

وقال هانت، عقب اجتماع للجنة الطوارئ الحكومية "الكوبرا"، إن السفينة ستينا إمبيرو اختطفت "في انتهاك واضح للقانون الدولي"، مضيفا: "هذا غير مقبول إطلاقًا.. إنه يثير تساؤلات خطيرة للغاية حول أمن الملاحة البريطانية والشحن الدولي في مضيق هرمز"، حسبما أفاد موقع "سكاي نيوز" في تقرير له.