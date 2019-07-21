تستعرض "الوطن" أهم أحداث وفعاليات، اليوم الأحد، 21 يوليو، في مصر والوطن العربي والعالم، والتي جاءت على النحو التالي:

فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة

تفتح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة، وفقا للحد الأدنى التالي: الشعبة العلمية 398 درجة فأكثر أي بنسبة 07ر97% فأكثر ويبلغ عدد الطلاب 30 ألفا و152 طالبا وطالبة، والشعبة الهندسية 389.5 درجة فأكثر أي بنسبة 95% فأكثر ويصل عدد الطلاب 14 ألفا و690 طالبا وطالبة، والشعبة الأدبية: 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80% فأكثر ويصل عدد الطلاب إلى 98 ألفا و471 طالبا وطالبة.

استكمال محاكمة المتهمين في قضية كتائب حلوان

تستكمل محكمة جنايات القاهرة محاكمة 215 من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، في قضية اتهامهم بتشكيل مجموعات مسلحة باسم "كتائب حلوان" لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة خاصة أبراج ومحولات الكهرباء.

استكمال محاكمة المتهمين في محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، جلسات محاكمة 11 متهما من بينهم بعض قيادات الإخوان الهاربين إلى تركيا في القضية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية، وقتلهم 2 من حراسه، وشروعهم في قتل آخرين.

رئيس الهيئة الوطنية للصحافة يلتقي طلاب جامعة القاهرة

يلتقي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة كرم جبر بطلاب جامعة القاهرة، في قاعة الاجتماعات الكبرى بالجامعة، الساعة الواحدة ظهرًا.

دار الكتب تحتفل بذكرى ثورة 23 يوليو

تنظم الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية حفلا فنيا، ضمن الاحتفالات بذكرى ثورة 23 يوليو 1952، تحييه الفرقة المصرية للموسيقى العربية التابعة لهيئة قصور الثقافة.

ويسبق الحفل كلمات افتتاحية لكل من: الدكتور هشام عزمي رئيس دار الكتب، والفنان سمير صبري الذي يتحدث عن عبد الحليم حافظ مطرب ثورة يوليو، والدكتورة هدى عبد الناصر ابنة الزعيم الراحل، حيث تتحدث عن دعم والدها للفن والفنانين، والدكتور زين نصار أستاذ النقد الموسيقي بأكاديمية الفنون ويتحدث عن الأغاني الوطنية.

بينما يتحدث الموجي الصغير عن دور والده الموسيقار محمد الموجي في تلحين أغاني الثورة لكثير من المطربين، وذلك بمقر دار الكتب في باب الخلق، الساعة 11 صباحا.

جهاز حماية المستهلك يطلق قافلة إلى محافظة الإسكندرية

يطلق جهاز حماية المستهلك قافلة إلى محافظة الإسكندرية، بالصالة المغطاة لنادي الاتحاد السكندري، بمشاركة 70 شركة وكيانا من أطراف المنظومة الاستهلاكية من شركات القطاع الخاص والحكومي (مياه، كهرباء، غاز، شركات الاتصالات، السيارات، الأجهزة الكهربائية، السلع، الخدمات).

بيت الست وسيلة يحتفل بذكرى ميلاد الشاعر محمود حسن إسماعيل

يحتفل بيت الشعر العربي (بيت الست وسيلة)، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، بذكرى ميلاد الشاعر محمود حسن إسماعيل، ويعقب ذلك أمسية لشعراء العامية المصرية، في السادسة مساءً.

يوم تعريفي لطلبة الثانوية العامة في كلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس

تنظم كلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس، اليوم التعريفي لطلبة الثانوية العامة، في مبنى جنيدي.

وتتضمن فعاليات اليوم التعريفي، عرضا لمحتوى البرامج والمقررات الدراسية ومجالات العمل المختلفة لخريجي حاسبات ومعلومات، بجانب الرد على أي استفسارات خاصة بالتقديم.

انطلاق امتحانات الدور الثاني لطلاب أولى ثانوي

تنطلق امتحانات الدور الثاني لطلاب أولى ثانوي، وتستمر حتى الأحد 4 أغسطس.

ومن المقرر أن تجري الامتحانات خلال فترة واحدة للمدارس الحكومية (عربي ولغات) والمدارس الخاصة والمعاهد القومية والمنازل والخدمات والسجون، على أن تبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

محافظ الدقهلية يفتتح دارا لتحفيظ القرآن ومصلى للسيدات في جمصة

يفتتح الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، الساعة 12 ظهرا، دارًا لتحفيظ القرآن الكريم، ومصلى للسيدات في مسجد الحسيني النجار بمدينة جمصة.

بدء تسجيل رغبات الناجحين في الثانوية العامة بجامعة المنصورة

تبدأ جامعة المنصورة في استقبال الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، لتسجيل رغباتهم إلكترونيا، مع بداية المرحلة الأولى للتنسيق، وذلك في قاعات الحاسب الآلي بكليات (الصيدلة، التربية، التربية النوعية، الإدارة العامة للمدن الجامعية بالمنصورة"، بحد أدنى 398 درجة بنسبة مئوية قدرها 97.07% لشعبة علمي علوم، و389.5 درجة بنسبة 95% لشعبة الرياضيات، و328 درجة بنسبة 80% للشعبة الأدبية.

تواصل حملات التحصين ضد الحمى القلاعية في الدقهلية

تتواصل حملات مديرية الطب البيطري بالدقهلية، منذ التاسعة صباحا، لتحصين رؤوس الماشية ضد مرض الحمى القلاعية، وحمى الوادي المتصدع، بمختلف مراكز المحافظة.

الدقهلية تستكمل حملاتها رفع القمامة

تواصل الوحدات المحلية بمختلف أنحاء الدقهلية، حملاتها، لرفع القمامة المتراكمة، وإزالة التعديات والإشغالات في مختلف المدن والمراكز والقرى.