أعلن الجيش الأفغاني تصفية ما لا يقل عن 28 مسلحا من حركة "طالبان" بغارة جوية بمقاطعة فرياب شمالي أفغانستان، وذلك حسب ما أفادت "روسيا اليوم" نقلا عن بيان للجيش الأفغاني.

وأوضح الجيش الأفغاني أنّه بناء على معلومات استخبارية، استهدفت طائرة تابعة للقوة الجوية الأفغانية مخبأ لمسلحي "طالبان" في بلتشيراج بمقاطعة فرياب، وقتلت 28 من المسلحين المستهدفين، الذين كانوا مجتمعين للتخطيط لهجمات ضد قوات الأمن الحكومية.

وكان الجيش الأفغاني أعلن أمس تصفية ما لا يقل عن 24 مسلحا من الحركة، وجرح 17 آخرين منهم بضربات صاروخية موجهة في ولاية أوروزغان جنوبي البلاد.