"ما تيجي نخرج".. اقتراح عادة ما يقال بصورة يومية بين الأصدقاء وزملاء العمل وأفراد الأسرة، وبعد اتخاذ القرار تتحول الجملة إلى سؤال "هنخرج فين؟"، وكثيرًا ما يجاب عنه بعد حيرة شديدة.

فإذا كنت من محبي الخروج ليلًا وحضور الحفلات الفنية والثقافية لتغيير "المود" والتخلص من ضغوط الحياة وأعباء العمل، تقدم لك "الوطن" مجموعة من الفعاليات يمكنك المشاركة بها.

- عرض "أوبرا بنت عربي" على مسرح السلام الساعة 9 مساءً، وأسعار التذاكر 30 و50 و75 جنيهًا.

- نوستولجيا التسعينات والألفينات في "رووم آرت سبيس" فرع التجمع مع يوسف إسماعيل، وسعر التذكرة 100 جنيه.

- حفلة "أوريّن - تِريو" بقاعة النهر في ساقية عبدالمنعم الصاوي الساعة 8 مساءً، وسعر التذكرة 57 جنيهًا.

- سهرة موسيقية في "رووم سبيس" بجاردن سيتي مع البيانيست "أسماء نجا"، وسعر التذكرة 100 جنيه.

- حفل فرقة "الخان" بقاعة النهر في ساقية عبدالمنعم الصاوي الساعة 7:30 مساءً، وسعر التذكرة 57 جنيهًا.

- عرض الفيلم التسجيلي "الكيلو 64" في مركز درب 1718 ضمن برنامج "سينما الفرن" الساعة 8 مساءً، وسعر التذكرة 30 جنيهًا.