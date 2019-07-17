ما تيجي نخرج.. عرض أوبرا بنت عربي على "السلام".. وحضرة زار في "مكان"

"ما تيجي نخرج".. اقتراح عادة ما يقال بصورة يومية بين الأصدقاء وزملاء العمل وأفراد الأسرة، وبعد اتخاذ القرار تتحول الجملة إلى سؤال "هنخرج فين؟"، وكثيرًا ما يجاب عنه بعد حيرة شديدة.

فإذا كنت من محبي الخروج ليلًا وحضور الحفلات الفنية والثقافية لتغيير "المود" والتخلص من ضغوط الحياة وأعباء العمل، تقدم لك "الوطن" مجموعة من الفعاليات يمكنك المشاركة بها.

- عرض أوبرا كارمن، على مسرح الهناجر الساعة 8:30 مساء، وسعر التذكرة 30 جنيهًا.

- سهرة جاز مع نهى فكري في فندق كمبنيسكي النيل الساعة 9:30 مساءً.

- سهرة من الفلكلور السوداني يقدمها الفنانة السودانية آسيا مدني الساعة 9:30 مساءً.

- فرقة مزاهر تقدم حضرة "زار" في "مكان" الساعة 8 مساءً، وسعر التذكرة 80 جنيهًا.

- عرض "أوبرا بنت عربي" على مسرح السلام الساعة 9 مساءً، وأسعار التذاكر 30 و50 و75 جنيهًا.