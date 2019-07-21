أعلن الجيش الليبي إسقاط طائرة تركية مسيرة في منطقة عين زارة بالعاصمة الليبية طرابلس، حسبما أفادت قناة "العربية"، في نبأ عاجل.

كان مصدر عسكري ليبي، أكد مقتل 8 جنود من الجيش الوطني جراء غارة جوية تركية في طرابلس.