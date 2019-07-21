سلم اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، 12عقدًا لتقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على تلك الأراضي بمراكز "أسيوط، البداري، ديروط، ساحل سليم، والغنايم"، والتي يتم تحريرها أسبوعيًا فور الانتهاء من الإجراءات الخاصة بذلك؛ ليصبح عدد العقود التي تم تسليمها حتى الآن 90 عقد تقنين بينهم "78 مباني، 12 زراعة".

جاء ذلك بحضور المهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد للمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن، ومسؤولي أملاك الدولة والتقنين بالمراكز.

وقال محافظ أسيوط إن تسليم عقود التقنين يأتي وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017، والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017، مشيرًا إلى اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهذا الملف الهام واسترداد "حق الشعب" بناءً على الإجراءات الخاصة بمنظومة التقنين التي تم إقرارها طبقًا للقانون.

وشدد محافظ أسيوط، على مواصلة الجهود المبذولة، وتكثيف العمل في إنهاء الإجراءات الخاصة بتقنين أراضي أملاك الدولة كل في نطاق مركزه، واستكمال كافة الموضوعات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين لباقي الطلبات المقدمة من المواطنين، وتحصيل مستحقات الدولة بمعرفة اللجنة المختصة، مؤكدًا أن إجمالي طلبات التقنين بالمنظومة بلغ 17 ألف و607 طلبًا بالقرى والمراكز.