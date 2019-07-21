عقدت كلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، ندوة تحت عنوان "علاقات مصر بدول حوض النيل" في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وبحضور الدكتور محمد علي نوفل عميد كلية الدراسات الأفريقية العليا.

وتضمنت فاعليات الندوة، عدة جلسات تناولت الأبعد الخاصة بتعزيز التعاون الثقافي والاقتصادي بين دول حوض نهر النيل وتطرق النقاش لأهمية تعزيز شبكات النقل وتطوير البنية التحتية وأيضا التكنولوجيا بين دول حوض الأقليم، ما يسهم في تصاعد معدلات التجارة البينية وزيادة التعاون الاقتصادي.

كما خصصت الندوة جلسة عن البعد الأمني والتحديات المتعلقة بالسلم والأمن التي تواجه دول هذا القطاع خاصة فيما يتعلق بمواجهة ظاهرة الإرهاب، وجلسة تناولت علاقات مصر بدول حوض النيل وكيفية الاستفادة من التحسن الملحوظ التي شهدته العلاقات المصرية الأفريقية في ظل اهتمام القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير وتحسين العلاقات بين مصر ومختلف الدول الأفريقية، ما أوصل مصر لمنصب رئيس الاتحاد الأفريقي.

وقال محمد علي نوفل عميد كلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة، احتضان إن الندوة تأتي في إطار المسؤولية الوطنية الملقاة علي الكلية كبيت خبرة متخصص في الشأن الأفريقي؛ ويحاول طوال الوقت وضع الدراسات والأبحاث في الإطار الذي يخدم علي سياسيات مصر تجاه القارة الأفريقيةـ خاصة ان الكلية تحتضن عدد كبير من الطلبة والباحثين الأفارقة بما يمثلونه من حلقة وصل حقيقية بين المجتمع البحثي في الكلية وبين مختلف المنصات البحثية في دول القارة.

وأضاف نوفل، أن كلية الدراسات الأفريقية العليا من خلال تلك الندوة تحاول تحديد والتحديات المختلفة التي تواجه تطوير العلاقات بين دول حوض النيل في مختلف القطاعات الاقتصادية والثقافية وأيضا الأمنية.