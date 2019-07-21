قال مصدر أمني إن حريق شقة بعابدين أسفر عن مصرع عائلة مكونة من 5 أشخاص، وأضاف أن جهات التحقيق انتقلت إلى مسرح البلاغ وجاري التحقيق في الواقعة لمعرفة سبب الحريق، وانتدبت النيابة العامة فريق من الطب الشرعي، وصرحت بتسليم الجاثمين إلى أقاربهم بعد الكشف الطبي الظاهري عليهم.

البداية عندما تلقت غرفة العمليات بلاغا عن اندلاع حريق بشقة سكنية بباب المنشر بحسن الأكبر في عابدين، وعلى الفور، انتقلت الأجهزة المعنية لمكان البلاغ.

وتغلبت قوات الحماية المدنية على الحريق الذيي نشب بشقة في الدور الثالث بالعقار المكون من 5 طوابق فوق الأرضي، وأسفر عن 5 وفيات من أسرة واحدة، زوج وزوجة، وابنتهما، وحفيدتين 8 سنوات و10 سنوات.