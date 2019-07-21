عمرو عبدالجليل: جودة السيناريو تحسم موافقتي على "كازابلانكا 2"

قال الفنان عمرو عبدالجليل، إنَّه لا يمانع فكرة تقديم جزء ثان من فيلم "كازابلانكا" للمخرج بيتر ميمي، شرط جودة السيناريو كما كان الحال في الجزء الأول الذي يُعرض حالياً في دور العرض السينمائي بمصر والبلدان العربية.

وأضاف "عبدالجليل"، لـ"الوطن"، أنَّ السيناريو هو الفيصل في اختياراته الفنية، وبسببه تحمس للمشاركة في بطولة فيلم "كازابلانكا"، الذي تلقى عنه ردود فعل جيدة، حسب تعبيره

وتابع عبدالجليل: "إذا طُرحت فكرة تقديم جزء ثان من الفيلم استناداً إلى نهايته المفتوحة، ووجدت الجزء الجديد بجودة الجزء الأول نفسها فلن أتوانى عن المشاركة فيه بكل تأكيد".

فيلم "كازابلانكا" من بطولة أمير كرارة وغادة عادل وإياد نصار ولبلبة والنجم التركي خالد أرجنش وأحمد داش ومحمود البزاوي، من تأليف هشام هلال.