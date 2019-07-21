تستمر إيران في احتجاز ناقلات نفط دولية في مضيق هرمز، لم تكن آخرها الناقلة البريطانية ستينا إمبيرو التي اقتادتها قوات الحرس الثوري الإيراني إلى ميناء بندر عباس، وتزيد عمليات احتجاز السفن الناقلة للنفط التي قامت بها إيران مؤخرا في مضيق هرمز، التوتر المتصاعد في مياه الخليج منذ أكثر من شهرين، وذلك حسبما ورد في تقرير مصور عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية.

وتقوم إيران باحتجاز ناقلات النفط في مضيق هرمز ردًا على عقوبات الولايات المتحدة الأمريكية على طهران، واستمرار الأخيرة في سياساتها التصعيدية لمواجهة الضغط الأمريكي، وذلك عقب إعلان طهران أنها احتجزت ناقلة نفط أجنبية كانت مختفية، وطاقمها الذي يضم 12 فردا، وهذه الناقلة كانت تدعى "رياح" التابعة لهيئة الملاحة البحرية في بنما.

وكانت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، أكدت أن الناقلة الخاوية "مسدار" أجبرت على دخول المياه الإقليمية الإيرانية، ليل الجمعة، وهي تتحرك عبر مضيق هرمز.

وبعد مواجهة استمرت لمدة ساعة و15 دقيقة، قالت شركة سوناطراك الجزائرية للغاز والنفط، المملوكة للدولة، أمس السبت، إن خفر السواحل الإيراني أجبر إحدى ناقلاتها على دخول المياه الإقليمية الإيرانية، ثم انتهت المواجهة.