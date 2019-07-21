توقعات بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في تركيا مع بداية 2020

إقامة انتخابات رئاسية مبكرة في تركيا شيء متوقع وخاصة مع بداية عام 2020 بسبب ما يدور في الشأن التركي من انتهاكات لحقوق الانسان ووجود عدد كبير من المعارضين وانخفاض شعبية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى 38% من الشعب التركي، حسبما أكد محمد ربيع، الباحث في العلاقات الدولية والمتخصص في الشأن التركي.

وأضاف ربيع خلال مداخلة هاتفيه على شاشة "Extra news"، أن حزب العدالة والتنمية التركي الذي يتزعمه أردوغان يشهد العديد من الانقسامات على بقاء أردوغان بالرغم من أنهم ساعدوه ليصل إلي السلطة، ولكن سياسة أردوغان القمعية تسببت في قطع الكثير من العلاقات الخارجية والتي تسببت بالكثير من الخسائر الاقتصادية على الصعيد الإقليمي والدولي.

وأشار الباحث في العلاقات الدولية والمتخصص في الشأن التركي، إلى أن انخفاض نسبة مؤيدي أردوغان في تركيا ليس الدليل الوحيد على قمع النظام التركي لمعارضيه بل هناك دلائل أخرى مثل قمعهم داخل السجون التركية، فهناك أكثر من 47910 حالة انتهاك لحقوق الإنسان بين 2002 و2018 حسب تقارير دولية، فضلًا عن وجود ألفي شخص توفوا داخل السجون التركية دون معرفة أسباب الوفاة وادعاء انتحار السجناء مثل الفلسطيني زكي مبارك، في حين كشف الطب الجنائي أنه مات بسبب تعرضه للتعذيب.

وأكد أن هناك تقارير وإحصائيات من المحكمة الأوروبية، توضح أن تركيا تحل في المرتبة الثانية في عدم وجود محاكمات نزيهة وشفافة وتتبنى سياسات قمعية ضد المعارضين للنظام.