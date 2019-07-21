قرار شركة الطيران الجوية البريطانية بوقف رحلاتها الجوية إلى مصر كان قرارًا مفاجئًا وغير متوقع وصادم، كما أن سلطات الطيران المدني في بريطانيا لم تُبلغ سلطات الطيران المدني في مصر قبل اتخاذ القرار، وهو ما اعتذر عليه السفير البريطاني بالقاهرة لوزير الطيران المدني المصري الفريق يونس المصري، حسبما أكد الإعلامي عمرو عبد الحميد.

وأضاف عبد الحميد، أن الغريب في هذه الواقعة أنه يأتي في ظل التوترات التي تحدث حاليا بين بريطانيا وإيران، وخاصة بعد احتجاز إيران ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، متوقعًا بأن بريطانيا اتخذت هذا القرار من أجل تحويل إلهاء شعبها من الداخل بقضية مصر ووقف الرحلات الجوية بدلًا من متابعة احتجاز الناقلة البريطانية من قبل إيران.

وتساءل: "هل تريد بريطانيا إلهاء الشعب بالداخل بهذا القرار المفاجئ والغير متوقع، أم أن بريطانيا اتخذت هذا القرار بعد أن شهدت مصر أكبر تدفق للسائحين من بريطانيا، أم لأن شركة الطيران القطرية تمتلك 20% من شركة الطيران البريطانية".