قال الدكتور زكريا سالم، الخبير في الإرهاب الدولي، إن المهندس شريف برسوم، المهندس الإقليمي لشمال إفريقيا للخطوط الجوية البريطانية، صرح بأن التأمين في مطار القاهرة وصل إلى مرحلة ممتازة، كما أن شركة الطيران البريطانية قالت إنها تعمل دراسة في عقود التأمينات في المطارات على مستوى العالم ولكن وكالة رويترز لم تكن مهنية، حيث أبرزت نصف التقرير الذي يتماشى مع وجهة نظرها.

وأشار الخبير في الإرهاب الدولي، خلال مداخله هاتفيه له مع الإعلامي سيد على في برنامج "حضرة المواطن" الذي يعرض عبر شاشة "الحدث اليوم"، إلى أن قطر تمتلك 20% في شركة الطيران البريطانية، وتخترق القوانين الأمريكية لأنها ترسل طائراتها للأربع دول المقاطعة لها عن طريق الاتفاق مع شرطة طيران أمريكية إلى مصر لكسر المقاطعة المفروضة عليها.

وأضاف أن مطار هيثرو ليس في كفاءة مطار القاهرة على المستوى الأمني، حيث أن طفل في الثانية عشرة سافر من لندن إلى لوس أنجلوس دون أن يكون لديه جواز سفر أو تذكرة، كما أن مطار القاهرة لديه 12 غرفة تفتيش أما مطار هيثرو لديه غرفتان فقط والتأمين في مصر أضعاف التأمين في أي مطار على مستوى العالم، لأن مصر هي الدولة الوحيدة التي تمرر الموجات الكهربائية علي الطائرات لتأمينها ولكشف أي من المتفجرات و الأشياء المهربة.

وسخر زكريا، من مطار هيثرو، قائلًا: "مسخرة وانت بتحس إنك مش في مطار أصلًا".