قال الدكتور حسام عبد الغفار، الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للجامعات، إن هناك نقص في عدد الأطباء في مصر، بسبب زيادة عدد المواليد في مصر، في حين أن عدد خريجي كليات الطب ليس بالعدد الكافي لتغطية كافة المستشفيات والمراكز الصحية، "كان فيه دفعة فراغ" على حد قوله وهو ما أثرت على عدد الأطباء في مصر، وذلك خلال حواره في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة "TeN".

وأضاف عبد الغفار، أن عددا كبيرا من الأطباء في مصر يسافرون خارج البلاد نتيجة الوضع المالي الأفضل، وطبيعة الشغل الجيدة بالخارج التي تُشجع الأطباء على السفر للخارج، مشيرا إلى ضرورة العمل على وضع خطة لاستيعاب الأطباء الذين يعملون في الحكومة وقاموا بالسفر، من خلال تحسين بيئة العمل، والدخل المادي للأطباء.

من ناحية أخرى، أكد ماهر الدمياطي، رئيس لجنة قطاع الدراسات الصيدلية بالمجلس الأعلى للجامعات، أن هناك زيادة كبيرة جدًا في أعداد خريجي كليات الصيدلة في مصر سنويًا، وأصبح الآن كل صيدلي يقوم بخدمة 436 شخص رغم أنه من المفروض والموجود عالميا أن كل صيدلي يخدم 1400 شخص، مؤكدًا أن عدد خريجي كليات الصيدلة في مصر أربع أضعاف المعدلات الطبيعية والعالمية.

وأضاف الدمياطي، خلال حواره في نفس البرنامج، أن خريجي كليات الصيادلة في مصر يتجاوزا سنويًا 14 ألف شخص، ويوجد في مصر 44 كلية صيدلة، مشددًا على ضرورة الارتقاء بقيمة الصيدلي المصري حتي يتيح له فرص عمل في الدول المجاورة.

وتابع: "القنوات بين شركات الأدوية وجامعات الصيادلة مغلقة".