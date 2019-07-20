القوات المسلحة تعلن 10 شروط لقبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين

أعلن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، عن قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين الحاصلين والحاصلات على درجة الماجستير أو الدكتوراة للتكليف للعمل بالقوات المسلحة بالصفة العسكرية دفعة يناير 2020.

وتستعرض "الوطن" الشروط العامة للقبول على النحو التالي:

1- أن يكون المرشح ووالديه وأجداده مصريين وغير مكتسبين أو متقدمين للحصول على جنسية دولة أخرى، وألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف.

2- أن يكون حسن السير والسلوك.

3- أن يتمّ إرفاق المعاملة التجنيدية ويتمّ استخراجها من إدارة التجنيد أو من منطقة التجنيد التابعة للمرشح.

4- أن يكون لائقًا طبيًا طبقًا لشروط اللياقة الطبية المقررة من المجلس الطبي العسكري العام.

5- أن يجتاز بنجاح الإختبارات النفسية والإختبار الشخصي (كشف الهيئة) وفقًا لتقييم لجنة الاختبار.

6- أن يتقدم المرشح بتعهدات كتابية تضمن الالتزام الكامل بشروط التقدم للتكليف بالصفة العسكرية مع تأكّيد أن تكون البيانات المدرجة في أوراق القبول والتي تمّ على أساسها قبول المرشح صحيحة طوال فترة وجوده بالقوات المسلحة (فترة التكليف).

7- أن يلتزم المرشح بارتداء الزي العسكري المعمول به بالقوات المسلحة.

8- لا يسمح لمن أدى الخدمة العسكرية كضابط احتياط الترشح للتكليف بالصفة العسكرية.

9- ألا يزيد السن على 34 سنة في 1 يناير 2020 بالنسبة للأطباء البشريين الحاصلين/ الحاصلات على درجة الماجستير، وعن 38 سنة في 1 يناير 2020 بالنسبة للحاصلين/ الحاصلات على درجة الدكتوراة.

10- ألا يقل التقديرعن جيد في البكالوريوس/ الماجستير/ الدكتوراه، وأن يكون الطبيب أمضى فترة الامتياز.