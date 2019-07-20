القوات المسلحة تعلن قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين

صدق الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين الحاصلين والحاصلات على درجة الماجستير أو الدكتوراة للتكليف للعمل بالقوات المسلحة بالصفة العسكرية دفعة يناير 2020.

ضمت التخصصات التي صدق وزير الدفاع عن قبولها 13 تخصص، أولها الجراحة بـ5 تخصصات دقيقة هي كلاً من مسالك ورمد وأنف وأذن وحنجرة والجراحة العامة والتكميل والباطنة، بـ3 تخصصات هي كلاً من الباطنة العامة، والجلدية والتناسلية، والصدرية، وتخصصات مختلفة تضم كلاً من الباثولوجي، ومعامل السموم، والطب الطبيعي، وأشعة تشخيصية، والعناية المركزة.

ويشترط في المتقدمين لـ"الدفعة" أن يكون المرشح ووالديه وأجداده مصريين وغير مكتسبين أو متقدمين للحصول على جنسية دولة أخرى، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف، وأن يكون حسن السير والسلوك ، وأن يتم إرفاق المعاملة التجنيدية ويتم استخراجها من إدارة التجنيد أو من منطقة التجنيد التابعة للمرشح ، وأن يكون لائقاً طبياً طبقاً لشروط اللياقة الطبية المقررة من المجلس الطبي العسكري العام ، وأن يجتاز بنجاح الاختبارات النفسية والاختبار الشخصي "كشف الهيئة" وفقا ً لتقييم لجنة الاختبار وأن يتقدم المرشح بتعهدات كتابية تضمن الالتزام الكامل بشروط التقدم للتكليف بالصفة العسكرية مع التأكيد على أن تكون البيانات المدرجة في أوراق القبول والتي تم على أساسها قبول المرشح صحيحة طوال فترة وجوده بالقوات المسلحة "فترة التكليف"، وأن يلتزم المرشح بارتداء الزى العسكري المعمول به بالقوات المسلحة، ولا يسمح لمن أدى الخدمة العسكرية كضابط احتياط الترشح للتكليف بالصفة العسكرية .

وتضم الاشتراطات ألا يزيد سن المتقدم أو المتقدمة عن 34 سنة في أول يناير المقبل بالنسبة للأطباء البشريين الحاصلين على درجة الماجستير وعن 38 سنة في أول يناير بالنسبة للحاصلين على درجة الدكتوراه، وألا يقل التقدير عن جيد في "البكالوريوس، والماجستير، والدكتوراه"، وأن يكون الطبيب قد أمضى فترة الامتياز .

ويصدر قرار وزاري بالتكليف لمدة عامين ويجدد لمدة عام سنوياً بحد أقصى أربعة سنوات، كما يمنح الضابط المكلف بالصفة العسكرية شهادة خبرة بعد انتهاء فترة التكليف وبيان بمدة خدمته بالقوات المسلحة لتقديمها لجهة عمله المدني لضمها لفترة خدمته عند إحالته للمعاش، كما يحصل الضابط المكلف على العديد من الامتيازات والخدمات التي تقدمها القوات المسلحة طبقاً للقوانين والتعليمات المنظمة لذلك .

وسيتم فتح باب سحب ملفات القبول بإدارة شئون ضباط القوات المسلحة "فرع الاحتياط والمكلفين" بكوبري القبة اعتبارا من يوم السبت الموافق 3 أغسطس المقبل.

وأتاحت وزارة الدفاع التواصل مع المختصين خلال الفترة من الساعة 9 صباحا حتى 3 مساءً عدا الإجازات والعطلات الرسمية على الرقم 24012419.