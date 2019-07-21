أعلن المجلس المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمي، عن فتح باب التقدم لمسابقة الروائي العالمي نجيب محفوظ للرواية، في مصر والعالم العربي لعام 2019، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.

وتبلغ قيمة الجائزة 75 ألف جنيه لأفضل رواية مصرية، و57 ألف جنيه لأفضل رواية عربية.

وأوضح المجلس، شروط المسابقة على النحو التالي:

1- تمنح الجائزة لأفضل الروايات المنشورة التي صدرت خلال عامي 2017-2018 للمصريين والعرب المقيمين بالخارج.

2- ألا يتقدم المتسابق بالرواية نفسها لمسابقة أخرى حتى يتم الإعلان عن نتيجة المسابقة ويرفق إقرار منه بذلك.

3- يقدم المتسابق إقرارا بأنه لم يحصل على أى جائزة في مسابقات أخرى عن الرواية المقدمة.

4- يقدم المتسابق أربع نسخ من الرواية.

5- لا يتم استرداد الأعمال بعد فحصها.

6- على المتقدم المتوجه لإدارة المسابقات بمقر المجلس الأعلى للثقافة ملء استمارة المسابقة وتسليم الأعمال وسيرة ذاتية مختصرة مطبوعة على اسطوانة مدمجة وأيضا صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي ورقم الحساب البنكي.

على أن يكون آخر موعد لتلقى الأعمال 31 أكتوبر 2019.