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مرتضى منصور

حمل رئيس نادي الزمالك، منتخب مصر مسؤولية تعادل الفريق الأول لكرة القدم إيجابيًا أمام نظيره الجونة، في إطار اللقاء الذي جمعهما أمس الأحد، في الإسبوع الـ 33 بمؤجلات الدوري المصري الممتاز.

رئيس الزمالك: "الأهلي بيخلص علينا.. وبحمل المنتخب التعادل أمام الجونة"

أكد رئيس نادي الزمالك، أن عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العرب، سيترك المباراة المقبلة التي ستجمعه مع الأهلي، يوم الأربعاء المقبل، ضمن مؤجلات الدروي المصري الممتاز، من أجل تتويج القلعة الحمراء بالدوري.

وتابع رئيس الزمالك تصريحاته لبرنامج الزمالك اليوم عبر قناة المحور قائلًا: " هيختاره حكم فاسد وملاكي للأهلي أمام المقاولون وعماد النحاس هيفوت الماتش عشان الأهلي ياخد الدوري".

رئيس الزمالك: "عماد النحاس هيسيب الماتش للأهلي بإدارة حكم ملاكي"

شن رئيس نادي الزمالك، هجومًا حادًا على نادي الجونة، بعد التعادل الإيجابي بينهما، أمس الأحد، ضمن مؤجلات الدوري المصري الممتاز، بالإسبوع الـ33.

وقال رئيس الزمالك في تصريحاته على قناة المحور خلال برنامج الزمالك اليوم: "ايه القرف ده، وايه الغل ده، لاعيبة كلهم سفلة، وايه أحمد ياسر ريان ده، عيب عليكم، كل ده عشان الدوري يروح للأهلي".

رئيس الزمالك: "الجونة نادي مايوهات ولازم يتطهر من تجار المخدرات"

علّق بشير التابعي مدافع نادي الزمالك المعتزل، على تصريحات نادر شوقي، مدير التعاقدات بفريق الجونة، والتي أدلى بها عقب مباراة لقاء الزمالك والجونة.

وكان نادر شوقي قال عقب المباراة: "مباراة الزمالك بالنسبة لنا كانت تمرينه للموسم الجديد، وكنا نستحق الفوز".

وقال بشير التابعي، في تصريحات خاصة لـ"الوطن سبورت": "رئيس الزمالك "غسله" قبل المباراة، في تصريحاته، وكل ذلك أثر هجوم رئيس الزمالك عليه".

وكان رئيس الزمالك هاجم نادر شوقي قبل مباراة الجونة، بسبب رفض الجونة نقل المباراة إلى القاهرة وتمسكه باللعب في ملعب الجونة بالغردقة.

بشير التابعي يرد على نادر شوقي: "رئيس الزمالك "غسله" قبل المباراة"

احمد ياسر ريان

غرد أحمد ياسر ريان، لاعب الجونة الحالي والمعار من النادي الأهلي منذ فترة الانتقالات الشتوية السابقة، عبر حسابه على موقع "تويتر"، بعد تعادل فريقه أمام الزمالك.

وكان نادي الجونة، قد تمكن من تحقيق تعادل صعب أمام الزمالك، في المباراة التي جمعتهما بمنافسات الدوري المصري الممتاز، يوم أمس، بهدفين لكلًا منهما، ما صعب موقف النادي الأبيض في تحقيق درع الدوري.

أحمد ياسر ريان لعماد متعب بعد التعادل أمام الزمالك: "خلصت.. تمام يا عمدة؟"

نشبت مشاجرة بين مهاجم فريق الجونة، أحمد ياسر ريان، صاحب هدف التعادل في الزمالك، في المباراة التي تقام الأن علي ملعب الجونة، بينه وبين لاعبي الأبيض.

وجاءت المشاجرة بعد تسجيل ريان هدف التعادل في مرمى الزمالك في الدقيقة 77، حيث حاول لاعبي الزمالك التوجه بالكرة نحو منتصف الملعب، وحاول مهاجم الجونة السيطرة علي الكرة.

بالفيديو.. مشاجرة أحمد ياسر ريان مع لاعبي الزمالك بعد هدف الجونة

علق أحمد ياسر ريان، مهاجم نادي الجونة، علي التعادل مع نادي الزمالك، بهدفين لكل فريق، في المباراة التي أقيمت علي إستاد الجونة بالغردقة ضمن منافسات الدوري العام.

وقال ياسر ريان في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة:"نادي الجونة يعاملنا بكل إحترام ويعتبرنا أولاده، سعيد بالمستوى وروح الفريق".

وأضاف اللاعب، أنه لم يقصد الدخول في اشتباكات مع لاعبي الزمالك عقب تسجيله الهدف، ولكن حاولت الحصول على الكرة لرغبتنا في تسجيل هدف الفوز.

وأختتم أحمد ياسر ريان تصريحاته عن تتويج الأهلي بالدوري:"أنا مركز مع فريقي الجونة حاليًا فقط".

أحمد ياسر ريان عن اشتباكات لاعبي الزمالك: "كنا عايزين نسجل هدف الفوز"