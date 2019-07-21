Lufthansa وأردوغان.. أبرز تريندات جوجل

تقدم "الوطن" لقرائها، خدمة، تتضمن أبرز ما يبحث عنه المصريون خلال الساعات الماضية، عبر محرك البحث الشهير "جوجل"، وجاءت كالتالي:

Lufthansa

كشف الطيار سامح الحفني، رئيس سلطة الطيران المدني، عن الأسباب وراء وقف كل من "الخطوط الجوية البريطانية" رحلاتها إلى القاهرة لمدة أسبوع، و"شركة الخطوط الجوية الألمانية Lufthansa (لوفتهانزا)" جميع رحلاتها الجوية إلى القاهرة.

"الطيران المدني": وقف الرحلات الألمانية والبريطانية لمصر "أزمة مفتعلة"

أكد الطيار سامح الحفني، رئيس سلطة الطيران المدني المصرية، أن السلطة تلقت إخطارين من الخطوط الجوية البريطانية وخطوط لوفتهانزا الألمانية يطلبان وقف الرحلات إلى القاهرة لأسباب أمنية وفقا لرؤيتهما (الأخيرة ألغت قرارها بعد نحو ساعتين).

"الطيران المدني": لا توجد أسباب رسمية لوقف رحلات لوفتهانزا والبريطاني

أردوغان

أعلنت وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني، تراجع تصنيف 14 مصرفا تركيا، مع نظرة مستقبلية سلبية، بعد نحو أسبوع من تخفيضها التصنيف الائتماني لتركيا، أبرزهما مصرفي "التنمية والاستثمار"، و"ترك اكسيم بنك" الحكوميين، إلى درجة أقل من تصنيف تركيا الأخير (BB-).

إخفاقات أردوغان الداخلية.. دلالات انخفاض التصنيف الائتماني لـ14 مصرفا تركيا