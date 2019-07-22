منذ يونيو 2014 وحتى يونيو 2019 قدم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تمويلات للمشروعات بلغت قيمتها 25 مليار جنيه، وهي نسبة تعادل 55% من حجم تمويلات الجهاز منذ إنشائه.

الإعلامي عمرو أديب استعرض في برنامجه "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر" جهود الجهاز في إنشاء ودعم وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، واستضاف الرئيس التنفيذي للجهاز وعددا من أصحاب هذه المشاريع.

الدكتورة نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أكدت أن دور الجهاز لا يقف عند التمويل المالي فقط، مشيرة إلى أن التحدي الأهم هو المعرفة والتسويق لتأهيل صاحب المشروع، ليتمكن من النجاح في مشروعه.

3 ملايين مشروع وفروا 5 ملايين فرصة عمل هي مجمل ما قدمه جهاز تنمية المشروعات، بالتعاون مع الشباب الجاد الذي يبحث عن فرص عمل حقيقية ويحاولون التغلب على الصعوبات والتحديات التي يواجهونها، مشددة على أن نجاح الجهاز من نجاح المشروعات التي يقوم بها الشباب الحاصلين على التمويل من الجهاز.

وتابعت، "وحتى لو معندوش مشروع ييجي يقول أنا عايز أعمل مشروع وبمجرد إنه عنده الجدية والرغبة إحنا بنقدم له الدعم من أول فكرة المشروع لغاية دراسة الجدوى والتمويل المناسب والمتابعة لرصد التحديات التي تواجه الشاب حتى لا يتعرض للتعثر".

أما عن الفائدة التي يحصل عليها الجهاز، فأكدت جامع أنها في النشاط الصناعي 5% وتختلف طبقا لطبيعة الأنشطة الأخرى لتكون بين 7 و10%.

عبدالنبي سمير عبدالنبي تعلم حرفة صناعة السجاد اليدوي من والده، وحصل على قرض بـ100 ألف جنيه واشترى نولا يدويا للعمل عليه.

17 ألف جنيه هي قيمة السجادة الحريرية اليدوية التي يصنعها عبدالنبي في 7 شهور بمعاونة 4 من زملائه، مشيرا إلى أنه يسوق منتجاته عبر معارض جهاز تنمية المشروعات الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى عملائه داخل السوق المصري.

محمد سعيد، شاب من محافظة الشرقية، حصل على مشاركة من جهاز التنمية المشروعات بعدما أعلن الجهاز عن مسابقة لأفضل 3 أفكار من كل محافظة لمشاركة الجهاز فيها، مشيرا إلى أنه فاز في المسابقة بفكرة عمل صناعات مضيئة داخل المنزل والتي ينتجها بشكل يدوي بمساعدة 6 عمال، لافتا إلى أن الأباجورة الصناعة اليدوية المصنعة من الخيوط يصل سعرها لـ 500 جنيه.

الدكتور محمد يوسف صاحب مصنع البيان لتجديد الكاوتشوك، أقام مشروع يمكنه من تجديد كاوتشوك سيارات النقل الثقيل وبيعه مرة أخرى بضمان جديد.

المشروع الذي قام به يوسف هو تجديد إطارات السيارات النقل الثقيل بدلا من شراء إطارات جديدة مع التأكيد على أن تجديد إطارات النقل هو أسلوب قائم في العالم أجمع وله ضمان ومواصفات قياسية عالمية ومصرية.

يوسف أكد أن في حالة انتشار هذا المشروع وتعميمه على السيارات الملاكي فإن العائد من توفير استيراد الكاوتش سيصل إلى مليار دولار سنويا.

750 ألف جنيه هي قيمة القرض الذي حصل عليه الدكتور يوسف، والذي مكّنه من افتتاح مصنع لتجديد الإطارات بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية يعمل به حاليا 30 عامل يستطيعوا تجديد من 500 لـ1000 كاوتشوك شهريا.

وأوضح يوسف أن تجديد كاوتشوك السيارة النقل يوفر على صاحبه 150 ألف جنيه بدلا من شرائه إطارات جديدة لسيارته.

محمود الشريف من قرية تونس بالفيوم لم يحصل على قرض من الجهاز ولكن الجهاز طلب مشاركته في مشروع إنتاج الخزفيات.

أشاد الشريف بمجهود جهاز تنمية المشروعات في تذليل العقبات، التي تواجههم ومحاولة دعم مشروعات إنتاج الخزف بالاتفاق مع محافظ الفيوم، والذي منحهم 1000 متر، لإنشاء مصنع للخزف وحل المشكلات التي تتعلق بتوفير الطمي الذي يستخدموه في صناعة الخزف.

ياسر الشريحي، مدير مصنع الملكة لإنتاج البانيوهات الأكليرك من شغفه بمجال الصناعة، قرر إنتاج بانويهات أكريلك في مصر، وتوجه لجهاز تنمية المشروعات بعدما سمع وقرأ عنه عبر الإنترنت.

الشريحي نجح في إنتاج بانيو 3D في مصنعه الذي يعمل به 8 أفراد في مدينة سمنود بمحافظة الغربية، مؤكدًا أن السوق متعطش للبانويهات وأنه ينتج 50 بانيو يوميا.

أما المهندس وائل سرحان من الشركة المصرية للصناعات الكيماوية والذي يعمل في مجال تصنيع الاسمدة والمخصبات الزراعية، فأكد أن عمله في شركة تستورد المخصبات الزراعية جعله يفكر في صناعة هذه المخصبات محليا وتصديرها للخارج وأنه نجح بالفعل في ذلك بمعاونة 40 عاملا يعملون معه.

ولخص سرحان رحلته مع الجهاز قائلا، "بدأت بقرض 250 ألف جنيه وسديته وطلبت منهم مليون جنيه وسديته وطالب مليون ونص وأخدتهم برضه".

رشا محمود عبدالرازق تعمل بالتطريز باستخدام شرائط الساتان والذي تستخدمه في اللوحات اليدوية والحقائب اليدوية المطرزة بالساتان بعدما حصلت على قرض من جهاز تنمية المشروعات بقيمة 5000 جنيه فقط بعدما تعرفت على الجهاز عن طريق صديقة لها حصلت على قرض من الجهاز أيضا.

نيفين جامع وجهت رسالة لكل من يشاهدها قائلة، "أي حد عايز يبتدي ويبدأ مشروع ييجي لنا ومش عاوزين أكتر من كده"، مؤكدة أن خدمات الجهاز ستصل لكل المواطنين الراغبين في إقامة مشروعات.

وأكدت جامع أن الجهاز طرح 256 مصنع وتم حجزهم بالكامل على أن يوفر الجهاز التمويل اللازم بقيمة تصل لـ5 مليون جنيه لافتة أن المصنع يتم منحه بكافة التراخيص اللازمة وتوفير التمويلات لضمان نجاح المشروع.