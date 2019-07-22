شهد عدد من البنوك تباين في أسعار صرف العملات أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الإثنين 22 يوليو 2019.

وتقدم "الوطن" لقرائها استمرارًا للخدمات التي تقدمها يوميًا، متوسط أسعار العملات مثل الدولار الأمريكي والريال السعودي واليورو والدرهم الإماراتي والجنيه الإسترليني في عدد من البنوك:

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي في بنك بلوم نحو 4.41 جنيه للشراء، و4.44 جنيه للبيع، فيما سجل في البنك المصري الخليجي نحو 4.42 جنيه للشراء، و4.44 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سجل سعر الدولار في بنك البركة نحو 16.57 جنيه للشراء و16.67 جنيه للبيع، فيما سجل في بنك التنمية الصناعية نحو 16.56 جنيه للشراء و16.66 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو في بنك إتش إس بي سي نحو 18.56 جنيه للشراء، و18.69 جنيه للبيع، فيما سجل في بنك عودة نحو 18.57 جنيه للشراء و18.70 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك قناة السويس نحو 20.67 جنيه للشراء و20.92 جنيه للبيع، وسجل في بنك عودة نحو 20.69 جنيه للشراء و20.87 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر نحو 4.50 جنيه للشراء و4.53 جنيه للبيع، وسجل في البنك المركزي المصري نحو 4.50 جنيه للشراء و4.54 جنيه للبيع.