شهدت معامل تنسيق معهد البحوث والإحصاء في جامعة القاهرة، إقبالا متوسطا في ثاني أيام التنسيق لطلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمي والأدبي.

وقال الدكتور السيد خاطر عميد المعهد إنّ معامل المعهد شهدت إقبالا كثيفا في أول أيام التنسيق، بخلاف ثاني أيام التنسيق التي شهدت إقبالا متوسطا.

وأضاف خاطر لـ"الوطن" أنّ المعهد به 3 معامل بواقع 20 جهاز حاسب آلي لكل معمل، لافتا إلى أنّ المعامل مزودة بفريق دعم فني.

يذكر أنّ تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة، بدأ أمس بحد أدنى 97.07% لشعبة العلمي علوم، و95% لشعبة العلمي رياضة، و80% لشعبة الأدبي.

انقطاع الكهرباء يوقف أعمال التنسيق في جامعة القاهرة

وكانت الكهرباء انقطعت صباح اليوم في المعهد، ما عطّل عملية التنسيق ومنع الطلاب عن تسجيل رغباتهم.