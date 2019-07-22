"ما تيجي نخرج".. اقتراح عادة ما يقال بصورة يومية بين الأصدقاء وزملاء العمل وأفراد الأسرة، وبعد اتخاذ القرار تتحول الجملة إلى سؤال "هنخرج فين؟"، وكثيرًا ما يجاب عنه بعد حيرة شديدة.

فإذا كنت من محبي الخروج ليلًا وحضور الحفلات الفنية والثقافية لتغيير "المود" والتخلص من ضغوط الحياة وأعباء العمل، تقدم لك "الوطن" مجموعة من الفعاليات يمكنك المشاركة بها.

- حفل فرقة أيامنا الحلوة ضمن المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء في المسرح الروماني في الإسكندرية الساعة 9 مساءً، وسعر التذكرة 45 جنيهًا.

- حفل فرقة "جاوي" بمركز درب 1718 الساعة 8 مساءً، وسعر التذكرة 75 جنيهًا.

- معرض الدرب إلى النهضة، بمشاركة 18 فنان بمركز درب 1718 الساعة 7:30 مساءً.