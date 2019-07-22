تفقد العميد ماجد السيد أحمد، رئيس حي الموسكي، سوق خضار العتبة، برفقة لجنة هندسية من مكتب اللواء إبراهيم عبدالهادي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، للوقوف على الأعمال التي استجدت بعد نشوب الحريق الذي اندلع بالسوق مؤخرا، وأثر الحريق على المكان، وبحث كيفية إصلاح النتائج المترتبة على الحريق.

وقال "عبدالهادي"، إن هناك توجيهات من رئيس الوزراء بتطوير السوق بعد تضرره من الحريق، حيث يوجد بالسوق 460 محلا تضرر منها 180، بعد انتهاء جميع المعاينات.

وأضاف لـ"الوطن"، انه جار مراجعة تراخيص تلك المحلات، ولن يسمح بوجود مخالفات أو تجاوزات مرة أخرى، منعا لتكرار أي حوادث، لافتا أن عدد من المحلات كانت مخالفة ولا تراعي اشتراطات الحماية المدنية.

وأشار إلى أن اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، قدم مقترحات لإعادة تطوير السوق لما له من قيمة تاريخية وطراز معماري فريد، مؤكدا أن السوق يقع على مساحة 5200 متر، ويتبع هيئة الأوقاف وبني 1892 ميلادية، كأول سوق حضاري بالقاهرة الخديوية، ويربط شوارع العطار والأزهر ويتخلله 12 ممرا.