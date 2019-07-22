قدم أوائل خريجي الكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة، هدية تذكارية للرئيس عبدالفتاح السيسي، في حفل تخرجهم، الذي يشهده الرئيس السيسي والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع، والفريق محمد فريد حجازي رئيس أركان القوات المسلحة، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء وقادة الأسلحة الرئيسية والأفرع، ويحضر الحفل أيضا المشير طنطاوي والمستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق.

وشارك أوائل الجامعات المصرية خريجي الكليات والمعاهد العسكرية في حفلهم، وقدموا لزملائهم التهنئة، وقدموا للرئيس عبدالفتاح السيسي درع الجامعات المصرية.

وتخرجت، اليوم، الدفعة 113 حربية، دفعة المشير عبد الحليم أبوغزالة، والدفعة 86 جوية دفعة الفريق محمد علاء الدين بركات، والدفعة 70 بحرية دفعة الفريق محمد محمود ناشد، والدفعة 56 فنية عسكرية دفعة المشير فخري محمد علي فهمي، والدفعة 48 من المعهد الفني للقوات المسلحة دفعة المشير عبد الحليم أبو غزالة، والدفعة 47 دفاع جوي دفعة اللواء أركان حرب محمد سعيد علي، والجامعيين دفعة يناير 2019.