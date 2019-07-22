ذكر مصدر، لـ"الوطن"، أنَّ لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تناقش توصية في اجتماعها اليوم؛ بوقف بث برنامج "الزمالك اليوم" الذي يبث عبر فضائية "المحور"، بسبب تجاوزات رئيس النادي التي أتت عبر مداخلته أمس، بعد تعادل الزمالك والجونة بهدفين لكل منهما في الدوري العام المصري.

وقال فهمي عمر رئيس لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، إنَّ اللجنة تناقش عددًا من المخالفات المهنية والأخلاقية التي وقعت فيها بعض البرامج الرياضية عقب انتهاء مباراة الزمالك والجونة خاصة برنامج "الزمالك اليوم".

وأضاف رئيس لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، لـ"الوطن"، أنَّ اللجنة ستعمل على إعداد توصياتها حول الإجراءات المناسبة لهذه الوقائع ورفع هذه التوصيات إلى المجلس الأعلى للإعلام لاتخاذ اللازم، مشيرًا إلى أنَّ هناك ضوابط ومعايير تم إعلانها من قبل المجلس وسيتم معاقبة من يخالف هذه الضوابط المهنية.