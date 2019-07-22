أعلن الجيش الوطني الليبي تنفيذ عمليتين نوعيتين ضد مواقع الميليشيات الإرهابية داخل العاصمة طرابلس، وذلك حسب ما أفادت "إكسترا نيوز".

وذكرت وسائل إعلام ليبية أنّ الجيش دفع بكل قواته في المعركة، فضلا عن وجود اشتباكات عنيفة بعدة محاور، كما أكد الجيش الليبي حرصه على المحافظة على أرواح المدنين في طرابلس.

وكان الجيش الليبي أعلن أمس إسقاط طائرة تركية مسيرة في منطقة عين زارة بالعاصمة طرابلس، كما أعلن سابقا استعداده لشنّ هجوم واسع على طرابلس، داعيا شباب العاصمة إلى الاستعداد لـ"ساعة الصفر".

وأوضحت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني، في بيان عنها، أنّ "جنود الجيش المرابطين على تخوم العاصمة على أهبة الاستعداد، منتظرين الأوامر والتعليمات النهائية للانقضاض على آخر ما تبقى من جماعات الحشد الميليشياوي التركي - القطري".